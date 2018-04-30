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Edirne'de kaza yaptı, yürüyerek gitti herkes onu aradı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, traktörle otomobilin çarpıştığı kazada iki sürücü yaralandı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 16:50
Edirne'de kaza yaptı, yürüyerek gitti herkes onu aradı

Kaza, Keşan-Mecidiye köyü karayolu üzerindeki Büyükdoğanca köyü sapağında meydana geldi.

Yılmaz İbriceli yönetimindeki 22 RE 133 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hüseyin Yıldırım idaresindeki 22 AH 679 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri İbriceli ve Yıldırım yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hurda yığınına dönen otomobilde sıkışan sürücü Yılmaz İbriceli, Keşan Belediyesi kaza kırım ekibi tarafından çıkartılarak, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Traktör sürücüsü Hüseyin Yıldırım ise yaralı halde kazanın şokuyla gititği evinden alınarak hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ise jandarmanın incelemesinin ardından çekiciyle otoparka götürüldü. Soruşturma sürüyor.
 

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 16:50
  1. Kaza

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