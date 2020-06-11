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Aktüel

Edirne'de kafası demir korkuluklara sıkışan çocuk kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-11 15:05:34 -
Edirne'de kafası demir korkuluklara sıkışan çocuk kurtarıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde başı kapı korkuluğuna sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yenimescit Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynayan 2 yaşındaki Nazire Nurpala'nın başı, bahçe kapısının demir korkuluklarına sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, korkuluk demirlerini keserek çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı.

Nurpala'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.







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