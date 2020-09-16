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Aktüel Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Aktüel

Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 22:55:18 -
Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adem Özdemir'in kullandığı 22 ABD 511 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Salih Özer idaresindeki 22 AC 951 plakalı otomobile, Lalapaşa-Edirne yolu Şehir Mezarlığı mevkisinde arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle Özer'in kullandığı otomobil yoldan çıktı.

Kazada sürücüler Özdemir ve Özer ile Mukaddes Özdemir yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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