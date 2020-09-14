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Aktüel Edirne'de iki kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelisi tutuklandı
Aktüel

Edirne'de iki kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 20:11:09 -
Edirne'de iki kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelisi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde iki kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sultaniçe köyünde dün akşam bir lokantada meydana gelen kavgada Sebahattin Işık ve Ergün Balcı'yı öldürdüğü iddiasıyla aranan Ahmet Y, Enez Jandarma Komutanlığına teslim oldu.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Ahmet Y. tarafından silahla ateş edildiği iddia edilen Sebahattin Işık olay yerinde, Ergün Balcı ise Enez Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.


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