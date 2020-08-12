Edirne'de gurbetçiden haksız kazanç elde etmeye çalışan esnafa "disiplin cezası" verildi

EDİRNE (AA) - Yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan gurbetçi vatandaşa GSM hattını pahalı satan esnafa Edirne Ticaret ve Sanayi Odasınca (ETSO) disiplin cezası uygulandı.

ETSO'dan yapılan yazılı açıklamada, oda olarak turizmi ve ekonomiyi geliştirmek üzere çalışmalar yapmalarına rağmen bazı esnafın turizmin gelişimine aykırı hareketlerde bulunduğu belirtildi.

Yurt dışında yaşayan bir Türk vatandaşının bir esnafla yaşadığı sıkıntının dikkatlice araştırıldığı, disipline sevk edilen esnafla ilgili disiplin kararının ETSO meclisince karara bağlandığı ifade edildi.

Haksız kazanç elde etme yönünde hareket eden esnafa kınama ve yıllık üye aidatının on katı para cezası verildiği kaydedildi.

Geçen ay, faturasız hat almak isteyen gurbetçi vatandaş, bir esnafın kendisine 200 liradan hat sattığını ve satış fişini de aksesuar olarak kestiği yönünde sosyal medyadan paylaşımda bulunmuş, bunun üzerine üyesi hakkında ETSO işlem başlatmıştı.







