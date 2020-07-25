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Aktüel

Edirne'de gümrük muhafaza memurlarına yönelik rüşvet operasyonunda 1 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-07-25 14:41:56 -
Edirne'de gümrük muhafaza memurlarına yönelik rüşvet operasyonunda 1 tutuklama

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 6 gümrük muhafaza memurundan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İpsala Sınır Kapısı'nda görevli gümrük muhafaza memurlarına yönelik rüşvet operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler E.G, E.A, M.N.Y, A.Ç, E.A. ve M.K.M, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirildi.

Zanlılardan M.K.M, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer zanlılar adli kontrol şartı ve para cezasıyla serbest bırakıldı.



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