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Edirne'de FETÖ şüphelisi eski akademisyen kaçamadan yakalandı

Edirne'de, FETÖ şüphelisi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken sınırda yakalandı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 17:53
Edirne'de FETÖ şüphelisi eski akademisyen kaçamadan yakalandı

Yenikadın Hudut Karakolu askerleri tarafından yapılan devriye esnasında, 1. derece askeri yasak bölgede 1 kişi yakalandı.

Yakalanan şüphelinin Ankara Üniversitesi'nde akademisyenlikten ihraç edilen A.V. olduğu ve Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce hakkında adli işlem yürütüldüğü tespit edildi.

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kaydı da bulunduğu belirtilen A.V, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 17:53
  1. akademisyen
  2. Ankara 1.Sulh Ceza Hakimli
  3. FETÖ
  4. ihraç

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