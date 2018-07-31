Edirne'de FETÖ şüphelisi 3 kişi Yunanistan sınırında yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçma girişimindeki FETÖ şüphelisi 3 kişi yakalandı.31 Temmuz 2018 Salı 09:59
"Hudut kartalları" olarak anılan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, Yunanistan sınırında, 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de 3 kişi tespit etti.
Yunanistan'a kaçma girişiminde olduğu belirlenen Y.S., H.H.Ç. ve İ.G. gözaltına alındı.
FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arama kaydı olan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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