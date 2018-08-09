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Edirne'de FETÖ şüphelileri yasak bölgede yakalandı

Edirne'de "Hudut kartalları", askeri yasak bölgede Yunanistan'a geçme girişimindeki 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi şüphelisini yakaladı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 12:02
Edirne'de FETÖ şüphelileri yasak bölgede yakalandı

"Hudut kartalları" olarak anılan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır birliği askerleri, Yunanistan sınırında 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de 6 kişilik bir grubu tespit etti.

İhraç edilen öğretmenlerin de aralarında olduğu Mehmet Ali V. (36), Ümit D. (40) ve Ayşe D. (37) gözaltına alındı. Grubun yanındaki 3 çocuk, şüphelilerin yakınlarına teslim edildi.

Zanlıların sorgusu sürüyor.

 

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 12:02
  1. EDİRNE
  2. FETÖ
  3. Zanlı
  4. yakalama

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