Edirne'de FETÖ şüphelileri yasak bölgede yakalandı
Edirne'de "Hudut kartalları", askeri yasak bölgede Yunanistan'a geçme girişimindeki 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi şüphelisini yakaladı.09 Ağustos 2018 Perşembe 12:02
"Hudut kartalları" olarak anılan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır birliği askerleri, Yunanistan sınırında 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de 6 kişilik bir grubu tespit etti.
İhraç edilen öğretmenlerin de aralarında olduğu Mehmet Ali V. (36), Ümit D. (40) ve Ayşe D. (37) gözaltına alındı. Grubun yanındaki 3 çocuk, şüphelilerin yakınlarına teslim edildi.
Zanlıların sorgusu sürüyor.
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