Edirne'de FETÖ şüphelileri yasak bölgede yakalandı

"Hudut kartalları" olarak anılan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır birliği askerleri, Yunanistan sınırında 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de 6 kişilik bir grubu tespit etti.

İhraç edilen öğretmenlerin de aralarında olduğu Mehmet Ali V. (36), Ümit D. (40) ve Ayşe D. (37) gözaltına alındı. Grubun yanındaki 3 çocuk, şüphelilerin yakınlarına teslim edildi.

Zanlıların sorgusu sürüyor.