Edirne'de FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı

Edirne Jandarma Komutanlığı ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri işbirliğiyle askeri yasak bölgede yapılan devriye sırasında 2'si kadın 5 kişilik grup tespit edildi.

Aydın, Kırıkkale ve Bursa'daki mahkemelerde "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranma kararları bulunan R.Ü (40), E.Ü (41), B.K (39) ve E.K (38) ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen C.S. (28) yakalandı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.