THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Edirne'de FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı

Askeri yasak bölgede Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi olduğu iddia edilen 4 kişi ile bunlara yardım ettiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 18:14
Edirne'de FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı

Edirne Jandarma Komutanlığı ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri işbirliğiyle askeri yasak bölgede yapılan devriye sırasında 2'si kadın 5 kişilik grup tespit edildi.

Aydın, Kırıkkale ve Bursa'daki mahkemelerde "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranma kararları bulunan R.Ü (40), E.Ü (41), B.K (39) ve E.K (38) ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen C.S. (28) yakalandı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 18:14
  1. Kırıkkale
  2. Edirne
  3. Bursa
  4. Aydın
  5. asker
  6. EDİRNE
  7. jandarma

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiliz eski Bakan'dan küstah peçe yorumu
    1. İngiliz eski Bakan'dan küstah peçe..
    2. MB'nin müdahalesine rağmen dolardan..
    3. Yargıda yeni dönem resmen başladı
    4. ABD'nin yaptırımları İran'ı nasıl..
    5. KKTC’de patlama! Çok sayıda yaralı var
    6. Denizde boğulma tehlikesi geçiren..
    7. FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon!
    8. Bardak nasıl parlatılır?
    9. Atatürk ve Galata Köprüleri trafiğe..
    10. Pamuk nevresim nasıl yumuşatılır?
    11. Nihat Kahveci'den Fikret Ormanı..
    12. ÖSYM'den YKS tercih kılavuzuna..
    13. Nicolas Maduro'ya suikast girişiminin..
    14. Kıyafetten deodorant lekesi nasıl çıkar?
    15. Suudi Arabistan-Kanada gerilimi..
    16. Mermere dökülen boya nasıl çıkarılır?
    17. Kapı camı nasıl temizlenir?
    18. Tatar böreği tarifi
    19. Trump'tan 'IKBY' hamlesi! Bizzat talep..
    20. Borsa günü düşüşle kapattı
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    ‘Erdoğan’ı bitireceğiz’ dediler, kendileri bitti
    ‘Erdoğan’ı bitireceğiz’ dediler, kendileri bitti
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama