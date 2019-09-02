Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 14 yaralı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan aracın kaza yapması sonucu 14 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Semih Yılmaz'ın kullandığı 55 ZR 404 plakalı hafif ticari araç, Koca Dere Göleti mevkisinde bir düğün salonunun bahçesindeki 3 araca çaptıktan sonra yan yattı. Kazada, sürücü ve araçtaki yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 13 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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