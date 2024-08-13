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Gündem Edirne'de düzensiz göçmenler arasında FETÖ izi! Tutuklandılar!
Gündem

Edirne'de düzensiz göçmenler arasında FETÖ izi! Tutuklandılar!

Yeniakit Publisher
2024-08-13 22:46:00 -
Edirne'de düzensiz göçmenler arasında FETÖ izi! Tutuklandılar!

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı. Düzensiz göçmenlerin arasında yakalanan kişilerin üçü tutuklandı.

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 4 FETÖ şüphelisi ile 5 düzensiz göçmen yakalandı.

YUNANİSTAN'A FİRAR ETMEYE ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası kent merkezinde bir kamyoneti durdurdu.

Kamyonetteki aramada Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 4 FETÖ şüphelisi, 5 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçmenler polisteki işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden FETÖ şüphelisi Ü.E. ile insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen D.K ve B.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 3 şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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