Edirne'de çöp torbalarından "üzgün surat" emojisi yaparak kirliliğe tepki gösterdiler

EDİRNE (AA) - Edirne Off-Road Derneği üyeleri, çevre kirliliğine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Meriç Nehri kıyısından topladıkları çöp poşetlerinden "üzgün surat" emojisi yaptı.

Dernek üyeleri, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu'nun da katıldığı etkinlikte, nehir kıyısında temizlik yapmak üzere Demir Köprü mevkisinde bir araya geldi.

Başta pet ve cam şişe olmak üzere çöpleri toplayan grup, atıklarını geride bırakan piknikçilere tepki amacıyla çöp torbalarıyla "üzgün surat" emojisi oluşturdu.

Dernek Başkanı Cengiz İnceli, gazetecilere, Meriç Nehri ve çevresini temiz tutmak için yaptıkları etkinliği düzenli olarak gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

Edirne'nin en güzel bölgelerinden Meriç Nehri kıyısını çöpten arındırmaya çalıştıklarını belirten İnceli, "Nehir kenarı çevreyi kirletenler tarafından oturulamaz hale getirilmiş durumda. Elimizden geldiği kadar belli bir bölgeyi temizlemeye gayret gösteriyoruz. Dileğim, buraya gelip zaman geçiren kişilerin çöplerini yanında götürmeleri ve çevreyi kirletmemeleri." ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu ise çevre temizliği için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini dile getirdi.

"Çöp atılmaz, toplanır." anlayışıyla çevrenin korunması gerektiğini vurgulayan Tanrıkulu, "Maalesef nehir kıyısına gelip burada nefes alan kişiler, burayı kirletmekten vazgeçmiyor. Çöpleri buraya atmasınlar ve bu güzel manzarayı kirletmesinler." diye konuştu.