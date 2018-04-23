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Edirne'de ciğer yoğunluğu! Saatlerce beklediler

Hafta sonu ziyaretçi akınına uğrayan tarihi kent Edirne'de 1,5 tonun üzerinde ciğer satıldığı ifade edildi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 22:53
Edirne'de ciğer yoğunluğu! Saatlerce beklediler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile hafta sonu tatilinin birleşmesiyle, Edirne'de yerli ve hemen hemen her hafta sonu gelen Bulgar turistlerin akınına uğradı. Yerli turistler, başta Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği Selimiye Camisi olmak üzere kentin tarihi ve turistik alanlarını gezdi. Kentin ünlü tava ciğeri de özellikle yerli turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Bu nedenle ciğercilerin önünde uzun kuyrukları oluşurken, dakikalarca sırada bekleyenler göze çarpıyor. Otellerin ve pansiyonların tamamen dolduğu kentte hafta sonu 1,5 tonun üzerinde ciğer satıldığı belirtildi.

'YETİŞEMİYORUZ'

Edirne Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, Edirne'ye ciğer yemek için gelenlerin sayısında hızlı artış olduğunu bu nedenle müşterilere ciğer yetişemediklerini söyledi. Dinar, "Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin çeşitli kentlerinden

ciğer yemek için geliyorlar. Hatta gelenlerle konuştuğumuzda kendilerini ziyaret etmek için farklı illerden gelen misafirlerini de getiriyorlar. Bu nedenle bir ciğer turizm oluştu, gastronomi turizmi oluşturdu. Yetişemiyoruz. Bizim için çok tatlı telaş bu her geleni ağırlamaya çalışacağız" dedi. 

Ciğerci Erdal Akgün de gelen taleplere cevap vermek için yeni soğuk deposu kurarak önceden hazırladıkları ciğerleri burada stoklarını söyledi.

CİĞER YEMEK İÇİN SAATLERCE BEKLİYORLAR

İstanbul'dan arkadaşlarıyla Edirne'ye gezmek için turla gelen Nilgün Değirmenci, ciğer yemek için dakikalarca kuyrukta beklediklerini söyledi. Eskişehir'den eşi ve çocuklarıyla, tarihi yerleri gezip ciğer yemek için kuyrukta bekleyen Şükran Alay, yarım saat kuyrukta beklemelerinin ardından ciğer yediklerini söyledi. Kırklareli'den eşi ile gelen ve 45 dakikadır sıranın kendisine gelmesini beklediğini belirten Mümtaz Sürücü, "Yaklaşık 45 dakikadır kuyrukta bekliyorum. Sırf ciğer yemek için Edirne'ye geldik. Ciğer yemek için 45 dakikadır bekliyorum, 45 dakika daha beklerim" dedi. 

'OTELLERİN DOLULUK ORANI YÜZDE YÜZ KAPASİTEYE ULAŞTI'

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, özelikle hafta sonları otellerde doluluk oranının yüzde 100 kapasitesine ulaştığını söyledi. Son 2 ayda Edirne'yi 200 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Hacıoğlu, "Adeta açık hava müzesi olan Edirne, 1400 üzerinde sahip olduğu kültür mirası sayesinde, tarih ve kültür turizminin odak noktasıdır. 2017'de sadece Selimiye Camii'ni 2 milyon kişinin ziyaret etmesi bunun ispatadır. Son 2 ayda 200 bin kişi kenti ziyaret etti, bu nedenle özellikle hafta sonu otellerin doluluk oranı yüzde 100 kapasiteye ulaştı. Edirne'ye gezmeye gelenler gezilerinin ardından meşhur yaprak ciğerini yemek için ciğercilerin önünde uzun kuyruk oluşturuyor. 5-6 Mayıs'ta Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'ne 50 bin kişi gelmesini bekliyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 22:53
  1. Kırklareli
  2. İstanbul
  3. Eskişehir
  4. Edirne
  5. EKONOMİ Haberleri
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