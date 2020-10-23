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Aktüel Edirne'de camiler salgına karşı "günde 5 vakit" temizleniyor
Aktüel

Edirne'de camiler salgına karşı "günde 5 vakit" temizleniyor

Kentin en çok ziyaret edilen mekanlarından Selimiye Camisi'nde de denetim ve temizlik çalışmaları titizlikle yürütülüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-23 12:38:15 -
Edirne'de camiler salgına karşı "günde 5 vakit" temizleniyor

EDİRNE (AA) - Türk-İslam mimarisinin zirve eserlerinden Selimiye Camisi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı her gün 5 vakit namaz öncesi temizlenip denetleniyor.

Selimiye, hem ibadet hem ziyaret maksatlı pek çok kişiyi ağırlıyor. Bu nedenle cami salgına karşı sık sık dezenfekte ediliyor.

İl Müftülüğü ekipleri de İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında Selimiye ve kentteki diğer camilerde denetim gerçekleştiriyor.

Edirne Müftü Yardımcısı Hüseyin Okuş, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle tüm camilerde denetim yapıldığını söyledi.

Camilerde dezenfektan kullanımı, maske ve sosyal mesafe kurallarını denetlediklerini belirten Okuş, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun da ifade ettiği gibi salgın tedbirlerine en çok camilerimizde uyuluyor. Vatandaşlarımız bu konuda çok duyarlılar." dedi.

Selimiye Camisi'nin çok sık ziyaret edilen ibadethanelerden olduğunu anlatan Okuş, şunları kaydetti:

"Burası hakikaten çok kalabalık olmasına rağmen kurallara çok dikkat ediliyor. Namazdan sonra güvenlikten sorumlu arkadaşlarımız, vatandaşlarımızın sosyal mesafeye uyarak çıkmalarını sağlıyor. Selimiye Camisi'nde de bu anlamda tedbirleri artırdık, camimiz günde 5 vakit temizlenip dezenfekte ediliyor ve denetleniyor."


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