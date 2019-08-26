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Edirne'de bir haftada 4 bine yakın düzensiz göçmen yakalandığı açıklandı

Edirne'de son bir haftada 3 bin 899 düzensiz göçmen yakalandığı bildirildi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:02
Edirne'de bir haftada 4 bine yakın düzensiz göçmen yakalandığı açıklandı

Düzensiz göçle mücadele kapsamında yakalanan göçmen sayısında artış yaşanıyor. Jandarma ekipleri Edirne kent girişinde kontrollerini sürdürürken Edirne polisi de kent merkezinde denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Geçen hafta il genelinde 3 bin 899 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin çoğunluğunu Afganistan ve Pakistan uyruklular oluşturdu.

Yunanistan yakaladığı düzensiz göçmenleri Türkiye'ye geri gönderiyor

Güvenlik kaynakları, Yunanistan hudut güçlerinin son aylarda yakaladıkları düzensiz göçmenleri Cenevre Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşmesi'ne aykırı olarak, Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geri gönderdiklerini belirtti.

Yakalanan düzensiz göçmenler sağlık kontrolleri sonrası İl Göç İdaresi'ne teslim ediliyor.

 

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:02
  1. Edirne
  2. Düzensiz göçle mücadele
  3. Anadolu Ajansı

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