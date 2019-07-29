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Edirne'de bin 23 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki bin 23 düzensiz göçmen yakalandı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:56
Edirne'de bin 23 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. 

İpsala, Meriç, Keşan ve Uzunköprü ilçeleri ile sınır köylerinde iki günde yapılan denetimlerde Suriye, Afganistan, Fas, Irak, Filistin ve Bangladeş uyruklu bin 23 düzensiz göçmen yakalandı. 

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:56
  1. 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri
  2. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri
  3. Suriye
  4. Afganistan
  5. Fas
  6. Irak
  7. Filistin
  8. Bangladeş
  9. düzensiz göçmenler
  10. Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü
  11. İpsala
  12. Meriç
  13. Keşan
  14. Uzunköprü ilçeleri

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