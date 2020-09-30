  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Edirne'de belde belediye başkanı ve 6 personeli karantinaya alındı
Aktüel

Edirne'de belde belediye başkanı ve 6 personeli karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 18:51:33 -
Edirne'de belde belediye başkanı ve 6 personeli karantinaya alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Yenimuhacir Belde Belediye Başkanı ve 6 personeli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İzolasyon sürecini evinde geçiren Yenimuhacir Belediye Başkanı Mustafa Türker, telefonda gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyede görevli bir personele ve eşine yapılan testin sonuçlarının pozitif çıktığını söyledi.

Bu personelin ikinci testinin negatif, personelin eşinin ise pozitif sonuç verdiğini belirten Türker, şunları kaydetti:

"Bu nedenle bu personelimiz ile temasta bulunan diğer arkadaşlarımız tedbir amaçlı evlerinde karantinaya alındı. Bu çerçevede ben ve 6 personelimiz, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Karantinada olduğum sürede başka bir arkadaşımız başkan vekili olarak görev yapacak. Belediye binamızın üst katında bulunan birimlerimiz personelin karantinada olması nedeniyle kapalı olurken, su hizmetlerimiz için zabıta ekiplerimiz sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşlarımıza sürekli olarak maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması yönünde anons yapılıyor."

Başkan Türker ve 6 personeli izolasyon sürecini evinde geçiriyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tevfik Göksu, terbiyesizlik yapan İsmail Küçükkaya’ya cevabı yapıştırdı
Siyaset

Tevfik Göksu, terbiyesizlik yapan İsmail Küçükkaya’ya cevabı yapıştırdı

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İsmail Küçükkaya’nın kendisi hakkında kullandığı ‘Anketçi’ ifadesine tepki gösterdi. Saygısızlık yapa..
Sesinden tanıyıp Türk SİHA'larına ateş açtılar ama... Ermenistan askerlerinin o anları gündem oldu
Dünya

Sesinden tanıyıp Türk SİHA'larına ateş açtılar ama... Ermenistan askerlerinin o anları gündem oldu

Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik cephe hattında kullandığı Türk SİHA'ları düşman güçlerinde büyük panik havası oluşturdu.
Tüm Türkiye bekliyordu! Doğal gazda fiyatlar belli oldu
Ekonomi

Tüm Türkiye bekliyordu! Doğal gazda fiyatlar belli oldu

BOTAŞ, doğalgazda Ekim ayı tarifelerini açıkladı. Yapılan açıklamada gerek konut, gerekse sanayide gaz fiyatlarını “sabit” tuttuldu. ..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay