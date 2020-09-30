Edirne'de belde belediye başkanı ve 6 personeli karantinaya alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Yenimuhacir Belde Belediye Başkanı ve 6 personeli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İzolasyon sürecini evinde geçiren Yenimuhacir Belediye Başkanı Mustafa Türker, telefonda gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyede görevli bir personele ve eşine yapılan testin sonuçlarının pozitif çıktığını söyledi.

Bu personelin ikinci testinin negatif, personelin eşinin ise pozitif sonuç verdiğini belirten Türker, şunları kaydetti:

"Bu nedenle bu personelimiz ile temasta bulunan diğer arkadaşlarımız tedbir amaçlı evlerinde karantinaya alındı. Bu çerçevede ben ve 6 personelimiz, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Karantinada olduğum sürede başka bir arkadaşımız başkan vekili olarak görev yapacak. Belediye binamızın üst katında bulunan birimlerimiz personelin karantinada olması nedeniyle kapalı olurken, su hizmetlerimiz için zabıta ekiplerimiz sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşlarımıza sürekli olarak maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması yönünde anons yapılıyor."

Başkan Türker ve 6 personeli izolasyon sürecini evinde geçiriyor.



