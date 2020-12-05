Edirne'de başörtülü genç kadına saldırı! 28 Şubat zihniyetini aratmayan iğrenç ifadeler...

Edirne’de başörtülü genç bir kadın sokakta, içki içen ve kendisine küfürler savuran bir şahsın sözlü saldırısına uğradı. Yaşanan olayla ilgili genç kadın polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Başörtülü kadına saldırı

Edirne'de başörtülü genç bir kadına söylenen, 28 Şubat zihniyetini aratmayan ifadeler dehşete düşürdü... 24 yaşındaki başörtülü Gülsüm Şişli, ziyaretine gittiği ablasının yaşadığı yerde Raşit Özdemir isimli bir saldırganın sözlü tacizine uğradı.

Marketten eve döndüğü sırada bir anda başörtüsü üzerinden saldırıya uğradığını söyleyen genç kadın Raşit Özdemir’in kendisine küfürler savurduğunu belirtti. AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Tarık Hatipler’in eşinin kardeşi olan Şişli, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

İfadede yer alanlar dehşete düşürdü

Genç kadının saldırıya dair polis merkezinde verdiği ifade tutanağında yer alanlar ise dehşete düşürdü.

Gülsüm Şişli, saldırgan Raşit Özdemir’in, marketten döndüğü sırada kendisine, “Hepiniz buradan gideceksiniz Ortadoğu'ya. Ortadoğu zihniyeti taşıyorsunuz bu şekilde burada yaşayamazsınız, ben sizi görmek istemiyorum, türban bana batıyor ben türbanlı görmek istemiyorum, tüm türban takanların Allah belasını versin’ diyerek bağırdığını söyledi.

'Sen türbanınla burada gezemezsin'

Şişli tepki göstermesinin ardından saldırganın kendisine, “Sen s… git ben rakımı içmeye devam edeceğim beni kısıtlayamazsın.” dediğini aktardı.

Saldırganın balkondan kendisine bağırarak saldırılarını sürdürdüğünü söyleyen Şişli, Özdemir’in kendisine, "Ben rakımı içiyorum, sen türbanınla burada gezemezsin, hepiniz dini kullanan yavşaklarsınız. Hepiniz anlayacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk’ü” dediğini ifade etti.

Saldırgandan şikayetçi oldular

Yaşadıkları bu durumu sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Tarık Hatipler şahıs hakkında şikayetçi olduklarını söyleyerek saldırganın cezasını almak için süreci takip edeceklerini aktardı.