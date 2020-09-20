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Aktüel Edirne'de avcıların mutfak tüpüne yerleştirdiği bıldırcın sesi çıkaran düzenek ağaçtan söküldü
Aktüel

Edirne'de avcıların mutfak tüpüne yerleştirdiği bıldırcın sesi çıkaran düzenek ağaçtan söküldü

Yeniakit Publisher
2020-09-20 14:53:15 -
Edirne'de avcıların mutfak tüpüne yerleştirdiği bıldırcın sesi çıkaran düzenek ağaçtan söküldü

EDİRNE (AA) - Edirne'de avcıların mutfak tüpüne yerleştirip ağaçtaki demire kaynak yaptığı bıldırcın sesi çıkaran düzenek, bulunduğu yerden kaldırıldı.

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrollerde, merkeze bağlı ormanlık alanda bıldırcın sesi çıkaran cihaz tespit etti.

İçine yerleştirildiği mutfak tüpüyle ağaçtaki demire kaynaklanan günışığı sensörlü düzenek, ekiplerin 45 dakikalık çalışması sonucu demir testeresiyle kesilerek yerinden çıkarıldı.

Ekipler, düzeneği kuranları tespit etmek için çalışma başlattı.

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