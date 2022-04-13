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Gündem Edirne'de apartmandan su sayaçlarını çalan kişi tutuklandı
Gündem

Edirne'de apartmandan su sayaçlarını çalan kişi tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir apartmandan su sayaçlarını çaldığı tespit edilen kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 14:38:00 -
Edirne'de apartmandan su sayaçlarını çalan kişi tutuklandı

Cin Ali Caddesi'ndeki bir apartmandan 5 su sayacının çalındığı şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu su sayaçlarını Ü.Ö'nün çaldığı belirlendi.

Beyaz Sokak'ta polisi görünce kaçan Ü.Ö. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin elindeki poşetten 5 su sayacı çıktı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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