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Aktüel Edirne'de ağaçların kesildiği Tavuk Ormanı'nda inceleme yapılacak
Aktüel

Edirne'de ağaçların kesildiği Tavuk Ormanı'nda inceleme yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-12-18 17:31:54 -
Edirne'de ağaçların kesildiği Tavuk Ormanı'nda inceleme yapılacak

EDİRNE (AA) - Edirne'deki Osmanlı sarayının has bahçesi olan Tavuk Ormanı'ndaki ağaçların kesilmesiyle ilgili, Orman İşletme Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi ekiplerince inceleme yapılacağı bildirildi.

Edirne sümbülü başta olmak üzere pek çok endemik bitki türünün ve gri balıkçıl, küçük ak balıkçıl gibi nadir kuş türlerinin yaşam alanı olan Tavuk Ormanı'ndaki ağaçların kesilmesi, tepkiye neden oldu.

Edirne Kent Konseyi Başkanı Ziya Gökerküçük, gazetecilere yaptığı açıklamada, ormanda denetimsiz ağaç kesildiğini ve ekolojik dengeye zarar verildiğini öne sürdü.

Edirne'nin en önemli nefes kaynaklarından Tavuk Ormanı'nın korunması gerektiğini belirten Gökerküçük, "Burası Fatih Sultan Mehmet'in büyüdüğü yer. Burası doğasıyla, canlı yapısıyla ve bitkileriyle çok özel bir yer. Burada saraylar kurulmuş ve sarayın insanları yaşamış." ifadelerini kullandı.

Edirne Doğa Sporları Kulübü Başkanı Fatih Altun da 23 yeni kesilmiş ağaç tespit ettiklerini dile getirerek, "Bu ağaçların niçin kesildiğini anlamakta güçlük çekiyoruz. İçeride kendiliğinden, rüzgar nedeniyle devrilmiş ağaçlar var ve bunlar kuru odun olmak için oldukça uygun ama bunları kullanmak yerine bu gibi ağaçların alınmasının sırrını çözemedik." diye konuştu.

Ormanda yürüyüş yapan Muradiye Akcan da ağaçların kesilmesinden dolayı üzüntü duyduğunu belirtti.

- Ekipler inceleme yapacak

Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi ekiplerinin ağaçların kesildiği alanda inceleme yapacakları ve çıkacak sonuca gerekli yasal işlemin başlatılacağı bildirildi.

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