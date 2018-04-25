Edirne'de 790 kaçak ve sığınmacı yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 790 sığınmacı ve kaçak yakalandı.25 Nisan 2018 Çarşamba 16:29
Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Orhaniye, Elçili, Bosnaköy ve Yenikadın köyleri ile Uzunköprü, İpsala ve Meriç ilçelerinde denetim yaptı.
Denetimlerde, yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan Tunus, Fas, Bangladeş, Suriye, Pakistan, Afganistan, Cezayir, Filistin uyruklu 790 kişi yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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