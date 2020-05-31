Edirne’de 65 yaş üstü vatandaşların izin sevinci yarıda kaldı

Edirne’de korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar dışarıya çıkmanın mutluluğunu yaşarken, biranda bastıran yağmur üzerine evlerine döndüler.

Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar, verilen izinle üçüncü kez Edirne’de dışarı çıktı. Park ve bahçelere akın eden vatandaşlar, güzel havanın keyfini çıkardı. Sosyal mesafe kuralını gözeterek kimi vatandaş arkadaşlarıyla banklarda oturdu kimi de spor yaptı. Renkli görüntüler yaşanırken, biranda bastıran yağmur ile vatandaşlar evlerine dönmek zorunda kaldı.

Yağmurdan korunmak için parkta bulunan çardaklara sığınan vatandaşlar, sevinçlerinin kursağında kaldığını söylediler.

Kimi vatandaşlar da yağmura rağmen spor yapmaya devam etti. 65 yaş üstü vatandaşların yanı sıra birçok vatandaşın da parklarda zaman geçirdiği görüldü.