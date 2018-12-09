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Edirne'de 44 düzensiz göçmen daha yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollardan ülkemize girmeye çalışan 44 düzensiz göçmen yakalandı.

09 Aralık 2018 Pazar 10:31
Edirne'de 44 düzensiz göçmen daha yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 44 düzensiz göçmen yakalandı. 

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve sınır birliği ekipleri, Meriç ve Enez ilçelerinde devriye görevi sırasında, yasa dışı geçiş hazırlığındaki bazı grupları tespit etti. 

Cezayir, Irak, Libya ve Mısır uyruklu 44 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 10:31
  1. Edirne
  2. İl Jandarma Komutanlığı
  3. Irak
  4. Libya
  5. düzensiz göçmen

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