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Edirne'de 241 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 241 yabancı uyruklu, gözetim altına alındı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:57
Edirne'de 241 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.

Meriç ve İpsala ilçeleri ile sınır köylerinde yapılan denetimlerde Fas, Pakistan, Irak, Suriye, Filistin ve Cezayir uyruklu 241 düzensiz göçmen yakalandı. 

Göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 15:57
  1. İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri
  2. Fas
  3. Pakistan
  4. Irak
  5. Suriye
  6. Filistin
  7. Cezayir
  8. düzensiz göçmenler
  9. Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü
  10. Meriç ilçesi
  11. İpsala ilçesi
  12. Edirne

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