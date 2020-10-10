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Yerel Edirne'de 23 kilometrelik TIR kuyruğu
Yerel

Edirne'de 23 kilometrelik TIR kuyruğu

Edirne’de, Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda yurt dışına çıkmak isteyen TIR'lar 23 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 13:14:00 -
Edirne'de 23 kilometrelik TIR kuyruğu

İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan TIR'lar, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Bulgaristan’ın Lesova Sınır Kapısı’nda alımların yavaş olması ve gümrük personeli yetersizliği nedeniyle, hafta sonu yoğun olması beklenen ihracat hareketliliği nedeniyle Türk tarafında 23 kilometre büyük araç yoğunluğu oluştu.

Taşıdıkları yükleri götürecekleri ülkelerdeki adreslere ulaştırmak isteyen sürücüler, sınır kapısında 23 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Yaklaşık bin TIR, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

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