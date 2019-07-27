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Edirne'de 20 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 20 düzensiz göçmen yakalandı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:02
Edirne'de 20 kaçak göçmen yakalandı

Edirne Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

İpsala ilçesine bağlı Paşaköy köyü yakınlarında yapılan denetimlerde, Suriye, Filistin, Pakistan ve Afganistan uyruklu20 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:02
  1. Suriye
  2. Filistin
  3. Pakistan
  4. Afganistan
  5. düzensiz göçmen
  6. Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü
  7. İpsala ilçesine bağlı Paşaköy köyü
  8. 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri

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