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Edirne'de 180 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 180 düzensiz göçmen yakalandı.

19 Temmuz 2019 Cuma 17:45
Edirne'de 180 kaçak göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.

Enez, Meriç ve İpsala ilçeleri ile sınır köylerinde yapılan denetimlerde Pakistan, Irak, İran, Suriye, Filistin ve Cezayir uyruklu 180 düzensiz göçmen yakalandı. 

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 17:45
  1. İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri
  2. Pakistan
  3. Irak
  4. İran
  5. Suriye
  6. Filistin
  7. Cezayir
  8. düzensiz göçmenler
  9. enez ilçesi
  10. Meriç ilçesi
  11. İpsala ilçesi
  12. sınır köyleri
  13. Futbol Federasyonu
  14. Edirne
  15. Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü

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