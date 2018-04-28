Edirne'de 18 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de, yabancı uyrukluların yasa dışı yollardan yurdışına çıkmasına yardımcı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

YURT DIŞINA ÇIKMAZ HAZIRLIĞINDALARDI

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyün yakınlarındaki bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan 16 Eritre, 2 Pakistan uyruklu kişi tespit edildi.

Olayla ilgili O.U, B.K, E.Ç ve M.B gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç ve M.B çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. O.U ve B.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yabancı uyruklular da işlemlerinin ardından Edine Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.