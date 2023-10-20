Edirne'de 1090 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda bin 90 düzensiz göçmen yakalandı, 25 organizatör gözaltına alındı.
Edirne'de son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda bin 90 düzensiz göçmen yakalandı, 25 organizatör gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kentte düzenledikleri hava destekli operasyonlarda şüpheli 22 araç durduruldu.
Araçlarda yapılan kontrollerde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen bin 90 kaçak göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 25 şüpheli de gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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Organizatörlerin kullandıkları 22 araca el konuldu. Organizatörlerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (İLKHA)