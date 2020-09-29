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Aktüel Edirne'de 10 liraya düşen palamuta ilgi arttı
Aktüel

Edirne'de 10 liraya düşen palamuta ilgi arttı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 13:04:03 -
Edirne'de 10 liraya düşen palamuta ilgi arttı

EDİRNE (AA) - Edirne'de balıkçı tezgahlarını hareketlendiren palamutun fiyatı 10 liraya kadar düştü.

Denize açılan tekneler limanlara kasalarca palamutla dönmeye başlayınca balığın fiyatı da indi.

Edirne Balık Pazarı'nda balıkçı Feridun Bistren, gazetecilere, bereketli bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Sezonun en ucuz balığını sattıklarını belirten Bistren, "Palamutta büyük bir bolluk var. Bu zamanda bu fiyatlara palamut bulmak çok güzel. Tanesi 700 gram geliyor. Bu fiyata bugün alan aldı." dedi.

Balıkçı Hamza Köksoy da palamut fiyatlarının daha da düşebileceğini ifade etti.

Tezgahlarda en çok palamutun talep gördüğünü dile getiren Köksoy, "Bu sene Allah bize bol balık verdi. Fiyatın 5 liraya kadar düşmesini bekliyoruz. Bu fiyatlardan hem biz hem de vatandaşların yüzü gülüyor." diye konuştu.

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