Edirne ve Kırklareli'nde düzensiz göçmen operasyonu: 20 kişi yakalandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 13 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçlerinin yakaladığı 7 düzensiz göçmen, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.