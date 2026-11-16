  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trafik canavarına yargıdan tokat gibi karar! Otomobil 'silah' sayıldı, öyle bir ceza aldı ki... Hazırlık maçında kan gövdeyi götürdü! Sahalar ringe döndü: 5 kırmızı kart! Demir atlar Gazze için yola çıktı! Binlerce motosikletçi İstanbul’u inletti! SPK'dan son dakika fon açıklaması! Hisse satışlarında yeni detaylar ortaya çıktı Özgür Özel'in dayattığı blok liste delegelerin oylarıyla geçirildi! Geleceğin teminatı gençlere büyük yatırım: ODTÜ KKTC Kampüsü'nde Barış Stadyumu ve Göleti coşkuyla açıldı! Almanya'dan Türkiye'ye haftada 500 kişi gönderilecek iddiası! DMM'den jet yalanlama Türkiye'de karayollarında yeni dönem! 52 noktaya İHA'lar iniş kalkış yapabilecek Netanyahu’ya şok rest! "Başbakanlığı unut" şartı masada! Ankara-Kahire hattında kritik diplomasi trafiği! ABD-İran gerilimi için harekete geçildi
Yerel Edirne ve Kırklareli'nde düzensiz göçmen operasyonu: 20 kişi yakalandı
Yerel

Edirne ve Kırklareli'nde düzensiz göçmen operasyonu: 20 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Edirne ve Kırklareli'nde düzensiz göçmen operasyonu: 20 kişi yakalandı

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 13 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçlerinin yakaladığı 7 düzensiz göçmen, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Edirne’de kum ocağında yangın: Alevler üç kamyonu kullanılamaz hale getirdi
Edirne’de kum ocağında yangın: Alevler üç kamyonu kullanılamaz hale getirdi

Yerel

Edirne’de kum ocağında yangın: Alevler üç kamyonu kullanılamaz hale getirdi

Edirne’de park halindeki otomobil alev alev yandı
Edirne’de park halindeki otomobil alev alev yandı

Yerel

Edirne’de park halindeki otomobil alev alev yandı

Edirne’de taksi ile midibüs çarpıştı: 1 yaralı
Edirne’de taksi ile midibüs çarpıştı: 1 yaralı

Yerel

Edirne’de taksi ile midibüs çarpıştı: 1 yaralı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23