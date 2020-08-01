  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Edirne ve Çanakkale hava durumu | Yağış ve dolu olacak mı?

Edirne ve Çanakkale genelinde seyreden rüzgarlı havanın ardından vatandaşlar yağışların olup olmadığını araştırıyor. Peki ama dolu veya sel uyarısı verildi mi? 1-2-3 Ağustos tarihleri arasında hava durumu nasıl olacak? İşte merak edilen detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-01 13:20:00 -
Edirne ve Çanakkale hava durumu | Yağış ve dolu olacak mı?

Edirne çevresi ile Çanakkale'nin kuzey kesimlerinde (Gelibolu, Lapseki) bugün kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yerel düzeyde dolu bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan duyuruya göre, sağanağın akşam saatlerine kadar kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı