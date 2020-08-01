Edirne ve Çanakkale hava durumu | Yağış ve dolu olacak mı?
Edirne ve Çanakkale genelinde seyreden rüzgarlı havanın ardından vatandaşlar yağışların olup olmadığını araştırıyor. Peki ama dolu veya sel uyarısı verildi mi? 1-2-3 Ağustos tarihleri arasında hava durumu nasıl olacak? İşte merak edilen detaylar...
Edirne çevresi ile Çanakkale'nin kuzey kesimlerinde (Gelibolu, Lapseki) bugün kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yerel düzeyde dolu bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan duyuruya göre, sağanağın akşam saatlerine kadar kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) olacağı tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.