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Aktüel Edirne Valisi Ekrem Canalp yüz yüze eğitime başlayan okulları denetledi
Aktüel

Edirne Valisi Ekrem Canalp yüz yüze eğitime başlayan okulları denetledi

Yeniakit Publisher
2020-10-12 13:03:49 -
Edirne Valisi Ekrem Canalp yüz yüze eğitime başlayan okulları denetledi

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilen ve bugün yüz yüze eğitime başlayan okullarda incelemelerde bulundu.

Kontrollü sosyal hayat döneminde yüz yüze eğitim öğretime açılan okullardan Plevne İlkokulu ve Hatice Erkut Anaokulunda incelemelerde bulunan Vali Canalp, okul öncesi sınıflar ile birinci sınıfları ziyaret etti.

Plevne İlkokulu girişinde hijyen görevlisi öğrenci tarafından kendisine tutulan kolonya ile ellerini dezenfekte eden Canalp, okullarda tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.

Okul görevlilerinin yanında, dezenfeksiyon ekiplerinin de periyodik çalışmalarına devam edeceğini vurgulayan Canalp, "Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum" dedi.

Vali Canalp, konuşmasının ardından okullarda alınan önlemleri inceledi, öğrencilerle sohbet etti.

Edirne'de tüm okullara temizlik, maske ve mesafe kurallarının hatırlatıldığı afişler asıldı. Okulların pratik bir şekilde dezenfekte edilebilmesi için 3 bin el pulverizatörü ve hijyen paspası dağıtıldı.


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