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Aktüel Edirne Valisi Canalp ev ziyaretlerinin yapılmaması uyarısını yineledi
Aktüel

Edirne Valisi Canalp ev ziyaretlerinin yapılmaması uyarısını yineledi

Yeniakit Publisher
2020-12-02 14:49:41 -
Edirne Valisi Canalp ev ziyaretlerinin yapılmaması uyarısını yineledi

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, tüm uyarılara rağmen komşu, akraba ve arkadaş ziyaretlerine devam edenleri bir kez daha uyardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta vaka sayıları artan iller arasında Edirne'yi de saymıştı. Vaka sayılarının en çok ev hanımları arasında yükseldiği belirlenmiş, bu kapsamda ev ziyaretlerine son verilmesi uyarıları yapılmıştı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in uyarısı SMS yoluyla vatandaşlara gönderilmişti.

-Vali Canalp yeniden uyardı

Canalp'in komşu, akraba ve arkadaş ziyaretlerini salgın sonrasına erteleme uyarısı yeniden Edirnelilere SMS yoluyla ulaştırıldı.

Vali Canalp mesajında virüsle yoğun ve başarılı bir mücadele verildiğinin altı çizilerek, şunlar belirtildi:

"Değerli Edirneliler, koronavirüs ile mücadelemizi bugüne kadar yoğun bir çaba ve başarı ile yürüttük ve bu mücadelemiz kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Virüsle mücadelede geldiğimiz aşamada ev içi ziyaretleri kaldırmanın çok önemli hale geldiği görülmektedir.Lütfen komşu, akraba ve arkadaş ziyaretlerini pandemi sonrasına erteleyelim. Hassasiyetiniz için teşekkür ederim."

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