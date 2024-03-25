  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Laikçi İzmirliden tepki çeken sözler! 28 Şubat artığının konuşması gündem oldu

Ünlü bankadan altın için görülmemiş tahmin! Duyan sabah kuyumculara koşacak

CHP evlere şenlik! Özgür Özel mitingde yine rezil oldu

F-35'leri Türkiye'ye karşı kullanacaklardı! ABD tarafından kazıklandılar: Eski uçakları F-35 diye vermişler

Milli Muharip Uçak Kaan sonrası o ülkede panik! Savaş uçaklarını acilen satışa çıkarma kararı aldılar

CHP'de patlak veren para sayma skandalında son durum!

Son dakika! Gazze'de ateşkes kararı

137 insanı katletmişlerdi! Kesik kulağın perde arkası! Moskova'daki konser salonuna saldıranlarla ilgili yeni gelişme!

Tasmayı sevmeyen Banu Parlak bir candan etti: Tasmasız köpek öldürdü

Gazze'nin kuzeyine havadan insani yardım indiriliyor!
Yerel Edirne Valiliği'nden "ekmek zammı" açıklaması
Yerel

Edirne Valiliği'nden "ekmek zammı" açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-03-25 23:13:00 -
Edirne Valiliği'nden "ekmek zammı" açıklaması

Edirne Valiliği, kentte hala halk tipi ekmeğin kilogram fiyatının 37,50 TL ve 200 gram ekmeğin de 7,50 TL'den satıldığını açıkladı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, geçtiğimiz günlerde ekmek fiyatının 31 Mart’tan sonra 10 lira olacağını açıklamıştı.

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yerel basında çıkan haberlerin kamuoyunda yer alması ve vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine süreçle ilgili açıklama yapılması gereği duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, meslek odaları tarafından üretilen mal ve hizmetlerin fiyatlarının düzenlenmesine ilişkin yönetmeliklere atıfta bulunarak, ilgili odaların aldığı kararların Ticaret Bakanlığına gönderilmesi ve ardından valiliğe bildirilmesi gerektiği ancak şu an için valiliğe yeni bir fiyat tarifesi ulaşmadığı belirtildi. Edirne’de halen geçerli olan halk tipi ekmek kilogram fiyatının 37,50 TL olduğu ve bir adet 200 gram ekmeğin 7,50 TL olarak satıldığı kaydedilen açıklamada, mevcut fiyat tarifesinin dışında bir fiyat tarifesi valiliğe ulaştığında ise mevzuatın verdiği yetkiye göre hareket edileceği vurgulandı.

 

Son zamanın favorisi oldu! Bir dönem teknolojiye yenilmişti
Son zamanın favorisi oldu! Bir dönem teknolojiye yenilmişti

Yaşam
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Son zamanın favorisi oldu! Bir dönem teknolojiye yenilmişti

Seyyanen zamda emeklileri sevince boğan haber! Belli oldu! 2 Nisan'da…
Seyyanen zamda emeklileri sevince boğan haber! Belli oldu! 2 Nisan'da…

Ekonomi

Seyyanen zamda emeklileri sevince boğan haber! Belli oldu! 2 Nisan'da…

Seçime günler kala Erdoğan’a en yakın isim açıkladı! Emekliye o tarihte zam geliyor
Seçime günler kala Erdoğan’a en yakın isim açıkladı! Emekliye o tarihte zam geliyor

Ekonomi

Seçime günler kala Erdoğan’a en yakın isim açıkladı! Emekliye o tarihte zam geliyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23