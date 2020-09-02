  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Edirne Valiliği muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı
Aktüel

Edirne Valiliği muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 13:19:28 -
Edirne Valiliği muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı

EDİRNE (AA) - Edirne Valiliğince muharrem ayı dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Maske ve eldiven kullanan valilik ekipleri, vatandaşlara Selimiye Camisi civarı, Saraçlar ve Kıyık caddelerinde oluşturulan stantlarda kaselerde paketlenmiş aşureleri ikram etti.

Aşure alan vatandaşlardan Fevzi Çalmaz, mahallelerde aşure dağıtma geleneğinin azaldığını söyledi.

Yaşadığı mahallede hiçbir komşusunun aşure getirmediğini, ailesinin de yapmadığını belirten Çalmaz, "Koronavirüs nedeniyle kimse kimseyi görmüyor. Salgında ev ev aşure ikramları da durdu. Valiliğimiz aşure dağıttı sevindik görünce. Allah razı olsun Sayın Valimizden." dedi.

Tuncay Güngör de aşurenin bolluk, bereket ve paylaşım anlamına geldiğini ifade etti. Geçmişe göre aşure dağıtma geleneğinin azaldığını ifade eden Çalmaz, "Küçüklüğümüzde, gençliğimizde komşularımız, ailemiz yapar dağıtılırdı her evde. Bu yıl salgının da etkisiyle iyice azaldı aşure dağıtımı." diye konuştu.

Mahiye Arslan ise Valiliğin hijyenik şekilde aşureyi dağıttığını belirterek, "Valiliğimize teşekkür ederiz. Ben evde de yaptım oturduğumuz apartmanda komşularıma dağıttım." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Washington Post Gazetesi'nden Türk ordusu açıklaması: Bu ilk kez oluyor
Dünya

Washington Post Gazetesi'nden Türk ordusu açıklaması: Bu ilk kez oluyor

ABD'li Washington Post gazetesi, Türk Ordusu'nun Akdeniz ve Suriye'deki faaliyetlerini kaleme aldı. Gazete, Türkiye'nin Azerbaycan'da hava ü..
DEVA Partisi'nden Abdullah Gül'e büyük şok
Siyaset

DEVA Partisi'nden Abdullah Gül'e büyük şok

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın başdanışmanı Hasan Karal, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığına ilişkin çarpıcı bir açıklam..
Bu kez şaşırttı! Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a destek
Gündem

Bu kez şaşırttı! Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a destek

Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan bir çıkış geldi. Kılıçdaroğlu, a..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı