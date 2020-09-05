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Aktüel Edirne OSB'nin meralık alanında çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Edirne OSB'nin meralık alanında çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-09-05 18:19:27 -
Edirne OSB'nin meralık alanında çıkan yangın söndürüldü

EDİRNE (AA) - Edirne Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) meralık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Domurcalı köyü yakınlarındaki Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nin sağlık alanı olarak kullanılan merada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede sanayi bölgesindeki binaların yakınına ulaştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Edirne Orman İşletme Müdürlüğü arazözü, Edirne, Süloğlu ve Lalapaşa itfaiyelerinin yardımıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran ve OSB yetkilileri, alanda incelemede bulundu.

Ormankıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin yangına kısa sürede müdahale ettiğini belirterek "Sanayi bölgesindeki fabrikalara alevler çok yaklaşmıştı. Müdahale ederek yangının fabrikalara sıçramasını önledik. Allah'a şükürler olsun fabrikalarımızda maddi zarar yok. En önemlisi, böyle olaylarda can kaybı olmaması bizleri sevindirdi." ifadelerini kullandı.

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