  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Edirne "kırmızısı"na sahip çıkıyor
Aktüel

Edirne "kırmızısı"na sahip çıkıyor

Edirne kırmızısı renginin uluslararası alanda tanıtılması için "1. Uluslararası Edirne Kırmızısı e-Sempozyumu" düzenlenecek.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 12:22:22 -
Edirne "kırmızısı"na sahip çıkıyor

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Osmanlı döneminde casusluk olaylarına konu olduğu için "efsane renk" olarak adlandırılan "Edirne kırmızısı"na (Rouge d'Adrinople) sahip çıktıklarını belirtti.

Tabakoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 15. yüzyılda Edirneli boya ustaları tarafından elde edildikten sonra 1740'lı yıllarda Fransa'da üretilmeye başlanan Edirne kırmızısı renginin ulusal ve uluslararası alanda yeniden tanıtılarak parlak günlerine dönmesi için çaba sarf ettiklerini aktardı.

Tabakoğlu, kentin kültürel ve turistik değerlerinden olan rengin tanıtımı için üniversitenin ev sahipliğinde 20 Ekim'de "1. Uluslararası Edirne kırmızısı e-Sempozyumu"nun düzenleneceğini anlattı.

Edirne kırmızısının bir renk olmaktan öte kültürel ve tarihsel değer, aynı zamanda kentsel bir turizm ögesi olduğunu vurgulayan Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Bunu göz önünde bulundurarak başlattığımız çalışmalar sonucu Edirne kırmızısı, dünyaya açıldığı bu coğrafyada yeniden eski parlak günlerine dönecektir. Üniversite olarak birçok alanda başlattığımız çalışmalar neticesinde rengin kent kimliğine kazandırılması öncelikli amaçlarımız arasında yer aldığı gibi çalışmaların sürdürülebilirliğinin sağlanması da nihai hedeflerimizden biridir.

Bu hedef doğrultusunda Edirne kırmızısı üzerine oluşturduğumuz stratejik planımızı uygulamaya koyarak çalışmalarımızı bir bir hayata geçiriyoruz. Planın devamlılığın sağlanması, renk üzerine oluşturulan stratejinin verimliliğini arttıracağı gibi rengin kent geneline nüfuz ederek sahiplenilmesine de imkan verecektir."

Türkiye, Romanya ve Yunanistan'dan akademisyen ve araştırmacıların katılacağı, genel koordinatörlüğünü Orkan Akman’ın yapacağı sempozyumun düzenleme kurulu ise Prof. Dr. Recep Karadağ, Prof. Dr. Emel Gönenç Güler, öğretim görevlisi Kıvanç Ada ve Orkun Akman’dan oluşuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında darbe tartışması
Gündem

Canlı yayında darbe tartışması

Prof. Dr. Ersan Şen ve Gazeteci Cem Küçük katıldıkları televizyon programında Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım’ın darbe imalı ‘I..
'Darbe' paylaşımı sonrası AYM Başkanı'ndan flaş karar
Gündem

'Darbe' paylaşımı sonrası AYM Başkanı'ndan flaş karar

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı skandal paylaşımı sonrası Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, AYM üyelerini acil toplantıya çağı..
'Işıklar yanıyor' ne anlama geliyor?
Gündem

'Işıklar yanıyor' ne anlama geliyor?

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası Türkiye ayağa kalktı. Darbe iması bulunan "I..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay