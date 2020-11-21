  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Edirne-Kırklareli arasındaki bölünmüş yol çalışmaları devam ediyor
Aktüel

Edirne-Kırklareli arasındaki bölünmüş yol çalışmaları devam ediyor

Vali Canalp: - "Kırklareli-Edirne arasındaki yolu konforlu çok rahat bir seyahatle hem Kırklarelililer hem de Edirneliler kullanacak"

Yeniakit Publisher
2020-11-21 10:59:40 -
Edirne-Kırklareli arasındaki bölünmüş yol çalışmaları devam ediyor

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne-Kırklareli bölünmüş yol çalışmalarını denetledi.

Vali Canalp, İskenderköy mevkisinde devam eden çalışmalarla ilgili Karayolları 1.Bölge Müdürü Turgay Çolak'tan bilgi aldı.

Ekiplerin çalışmalarını inceleyip önerilerde bulunan Canalp, 1. Etap yol çalışmasını 3 kilometre yürüyerek denetledi.

Vali Canalp, denetlemenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün Edirne-Kırklareli arasındaki bölünmüş yol çalışmasını hiçbir zaman aksatmaya uğratmadan sürdürdüğünü söyledi.

Önceki yıllarda Kırklareli bölümünde çalışmalar yapıldığını anlatan Canalp, şunları kaydetti:

"Bu yıl Edirne bölümünde çalışmalar devam ediyor. Bölge müdürlüğümüz çalışmaları birebir yakından takip ediyor. Bizler de gereken her türlü desteği kendilerine sağlıyoruz. Önümüzdeki yıl da çalışmalar hızlı şekilde devam edecek. Kırklareli-Edirne arasındaki yolu konforlu çok rahat bir seyahatle hem Kırklarelililer hem de Edirneliler kullanacaklar."



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Gizli anayasa' ile ilgili HDP'li vekilden bomba itiraf
Siyaset

'Gizli anayasa' ile ilgili HDP'li vekilden bomba itiraf

HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan; CHP, HDP, Saadet Partisi ve İYİ Parti arasında yap..
İşte 'firavun' yüzü! Olağan şüpheli Bill Gates: Ben tanrının işini yapıyorum
Dünya

İşte 'firavun' yüzü! Olağan şüpheli Bill Gates: Ben tanrının işini yapıyorum

Küreselcilerin görünen yüzü ve koronavirüs salgınının olağan şüphelisi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in milyarlarca dolar yatırması şüphe..
Almanya'dan çarpıcı Türkiye itirafı: Avrupa baş edemez
Gündem

Almanya'dan çarpıcı Türkiye itirafı: Avrupa baş edemez

Almanya merkezli Tagesschau sitesinde yayımlanan analiz yazısında Türk SİHA'larından övgüyle bahsedildi. Karabağ cephesinde Türkiye tarafınd..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay