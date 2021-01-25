Edirne hava durumu | Yağış ve dolu olacak mı?

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporunda çok sayıda kent için sarı ve turuncu kodlu alarm verildi. Bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısında sağanak yağış bekleniyor. Peki Edirne’de hava nasıl olacak?

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale'nin güneyinde ve Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın güney, güneybatılı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde 90-120 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Edirne hava durumu

Edirne’de hava durumu 14°C olurken, parçalı çok bulutlu ve sağanak yağış söz konusu olacak.