Edirne Evlâd-ı Fâtihân Dergisi'nin yeni sayısı çıktı

Edirne’den ülkemizin her köşesine ve Balkanlar'a uzanan dağıtım ağıyla ve geniş yazar kadrosuyla 6. sayısını çıkartan Edirne Evlâd-ı Fâtihân Dergisi, toplumun hayati sorunlarına çözüm arayışında kadim değerlerimizi öne çıkaran anlayışı ile yayın hayatını sürdürüyor.

Derginin Ekim sayısındaher yönüyle “Gençler(!) Nereye?” kapak konusu ele alınmış.Serhat şehri Edirne’den yola çıkan dergi Müslüman-Türk toplumların yaşadığı en küçük toprak parçasına kadar uzanmayı hedeflemekte. Kısa sürede Balkanlar hedefine ulaşan dergi, okurları tarafından ilgiyle okunmakta. İçeriğinde birbirinden değerli bilgilerin yer aldığı; okuyucularının bilgi ve kültürlerini artırmayı, tarih kökleri konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan Edirne Evlâd-ı Fâtihân Dergisi'nin Ekim sayısı konularına göz atalım;

Yakup Bıyıkoğlu ile Mustafa Özel Gençleri Kur’ân merkezinde, Taha İmamoğlu ise Hadis ve Sünnet merkezinde ele aldılar. Hasan Gümüş “Delikanlı Muhammed’i (sas)”, Âdem Apak “İslam’ın Yayılmasında Gençlerin Rolü’nü” yazdı.

FeimGashi “Gençlerin Kimlik Oluşumunda Dinin Rolü’nü”, Mehmet Süheyl Ünal, “Gençliğin Psiko-Sosyolojisini”, Muhammet Altaytaş da, “Modern Dünyada Hakikatli Genç Olmayı” kaleme aldılar.

Musa Öncel konuya “Fütüvvetnâmeler” perspektifinden yaklaşırken, Mustafa Şentürk “Genç(lik) Rûhunu yazdı. Özcan Güner, bir yandan “Fe EyneTezhebûn?!” diye sorarken, diğer yandan “Küresel Çağda Nasıl Bir Gençlik” sorusuna cevap arandı.

“Gençler(!) Nereye?” sorusunu bir de Edirne’den Ankara’ya, Batı Trakya ve Bulgaristan’dan Makedonya ve Kosova’ya, oradan Romanya ve Bosna’ya kadar gençler cevapladı.

Rıdvan Canım, Osmanlı’nın Adriyatik’teki Son Kalesi’ni, İşkodra’da; Harun Halil,Balkan Coğrafyasında İlk Cuma Namazının Kılındığı Bölgeyi, Ferecik’te bizi dolaştırırken; Hasan Karakaya ise “Edirne Selimiye Yemiş Kapanı’nı” tanıttı.

Veysi Akın “Edirne’nin Kurtuluşu ve Türk İdaresine Kavuşma Mücadelesini” anlatırken, Cengiz Bulut da bizleri Edirne’de bu mücadelenin önemli şahsiyetlerinden Kasım Yolageldili ile tanıştırdı.

Cengiz Ömer, “Yunanistan’ın Batı Trakya’daki Azınlık Politikasını”, Ayhan Demir “Bosna’nın Seçimini” işlediler.