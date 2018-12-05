Edirne Belediyesi çalışanından büyük üçkağıtçılık

Edirne Belediyesinde su aboneliği için alınan depozito ücretlerinin, abonelerin imzası taklit edilerek bir belediye çalışanı tarafından zimmetine geçirildiği iddia edildi. Çalışan hakkında suç duyurusunda bulunuldu, açığa alınan kişi hakkında idari soruşturma açıldı.

Ücretini kendisi aldı

İddiaya göre, belediye çalışanı N.B uzun süredir abonelerin imzalarını taklit ederek, aboneye ödenmiş gibi depozito ücretlerini kendisi aldı.

Hizmet alımı olarak görev yapan belediye çalışanının 100 bin liranın üzerinde depozito ücretini zimmetine geçirdiği ileri sürüldü.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Başkanı Gürkan,belediye çalışanın açığa alındığını ve kişi hakkında idari soruşturma başlatıldığını belirtti.