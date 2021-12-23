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Gündem Edip Akbayram'ın kızından çirkin hakaret! Dolar karşısında Erdoğan'ın yanında saf tutanları hedef aldı
Gündem

Edip Akbayram'ın kızından çirkin hakaret! Dolar karşısında Erdoğan'ın yanında saf tutanları hedef aldı

'Sanatçı müsveddesi' Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, dolar manipülasyonu karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlara çirkin ifadelerle hakaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 03:09:00 - 2021-12-23 03:23:44
Edip Akbayram'ın kızından çirkin hakaret! Dolar karşısında Erdoğan'ın yanında saf tutanları hedef aldı

 yeniakit.com.tr 

Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, Türkiye'nin ekonomideki bağımsızlık mücadelesinde oynanan dolar manipülasyonuna karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren vatandaşları hedef alarak 'cahil'likle suçladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, darbe sevdalısı amiral eskilerine destek amaçlı ortak bildiri imzalayanlar için kullandığı "Sanatçı müsveddeleri" yorumunu itifat kabul edip, "Ben sanatçı müsveddeliğini de kendime bir onur olarak düşündüm.” diyen Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram da şaşırtmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlara çirkin hakaret!

Türkü Akbayram, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni ekonomi modelini açıklamasından sonra dolar/TL kurundaki sert düşüş üzerinden, ülke menfaatlerini gözetip Erodğan'ın yanında saf tutan vatandaşları, çirkin ifadelerle hedef aldı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Akbayram, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar için 'cahil' diyerek hakarette bulundu.

İşte Akbayram'ın o paylaşımı:

"Dolar 18’den 13’e düştü diye sevinebilecek bir katıksız cehaletle nasıl savaşacağız?"

 

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