Fenerbahçe bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Bu sebeple sarı-lacivertli kulübün pek çok isimle görüştüğü ileri sürülüyor. İtalyan basını Fenerbahçe'nin Cavani ve Luis Suarez ile ilgilendiğini duyurdu. Haberde şimdiye kadar bir kulüple anlaşmayan Cavani ve Suarez'in Türkiye'yi tercih edebilecekleri belirtildi. Peki, Cavani kimdir?

Edinson Cavani kaç yaşında hangi takımlarda oynadı?

Edinson Cavani 14 Şubat 1987'de Uruguay'da dünyaya geldi. Futbol kariyerine Danubio takımında başlayan Cavani 2005'te profesyone kariyerine adım attı. Cavani sırasıyla Palermo, Napoli, PSS ve Manchester United formaları giydi. Cavani'nin Manchester United ile olan sözleşmesi 1 Temmuz 2022'de sona erdi. Manchester United ile 59 maça çıkan folcü futbolcu 19 kez ağları havalandırdı.

Cavani iki kez Fransa Ligue 1'de, 1 kez İtalya Serie A'da gol kralı oldu. Cavani, PSG formasıyla 6 kez Fransa Ligi şampiyonluğu yaşadı.