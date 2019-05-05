Edinciksporlu atletler Longoz Koşusu’na katıldı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren Edincikspor’un atletleri Uluslararası Longoz Koşusu’na katıldı. 15 km ve 4 km parkurlarda mücadele eden atletler katıldıkları 2. Uluslararası müsabakayı da başarı ile tamamladı.

Edincikspor Atletleri, Bursa Osmangazi 14. Uluslararası Tarihi Kent Koşusunun ardından Karacabey Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Longoz Koşusuna katıldı. 15 km’lik parkurda İsmail Güzsoy ve 4 km’lik parkurda Hüseyin Elüstü ile müsabakalara katılan kulüp kısa bir süre içerisinde art arda 2. Uluslararası yarışmaya da katılmış oldu.

Karacabey’e bağlı Yeniköy’de bulunan Longoz ormanlarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen müsabakalara çeşitli İl ve İlçelerden yüzlerce sporcu katılım sağladı. Profesyonel atletler ile birlikte halka da açık olan yarışmalarda lisanlı sporcularHüseyin Elüstü ve İsmail Güzsoy başarılı dereceler kaydederek Edincik ve Edincikspor’u en iyi şekilde temsil ettiler.