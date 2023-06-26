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Spor Edin Dzeko'dan Galatasaray'a olay cevap
Spor

Edin Dzeko'dan Galatasaray'a olay cevap

Yeniakit Publisher
2023-06-26 19:13:00 -
Edin Dzeko'dan Galatasaray'a olay cevap

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un, 'Dzeko iyi oyuncu. Önce bize geldi. Galatasaray'ı istiyordu. Ama biz alamazdık.' sözlerine Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Edin Dzeko'dan çok konuşulacak bir cevap geldi.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Edin Dzeko, Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un, "Dzeko iyi oyuncu. Önce bize geldi. Galatasaray'ı istiyordu. Ama biz alamazdık. Çünkü onu almak Icardi'den vazgeçmek demekti" açıklmasına yanıt verdi. Dzeko'nun Timur'un sözlerine, "Bu adam çok komikmiş" cevabını verdiği öne sürüldü.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko'nun, Erden Timur'un kendisiyle ilgili yaptığı açıklamaya, "Bu adam çok komikmiş" şeklinde yanıt verdiği iddia edildi.

"Bu adam çok komikmiş"

Sarı-lacivertlilerin yeni forvetine Erden Timur'un iddiaları soruldu. Dzeko ise bu iddialara, "Bu adam çok komikmiş" şeklinde anıt verdi.

Ne olmuştu?

Erden Timur, Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamada, "Dzeko iyi oyuncu. Dzeko önce bize geldi. Galatasaray'ı istiyordu. Ama biz alamazdık. Çünkü onu almak Icardi'den vazgeçmek demekti." açıklamasını yaptı.
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