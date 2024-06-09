Edilen küfürler muhatap arıyor! Ankara yavaş yavaş boğuluyor
Ankara'da özellikle Çankaya, Sincan ve Etimesgut'ta etkisini gösteren sağanak sebebiyle bazı metro girişleri ile alt geçitler suyla doldu birçok araç suya gömüldü. Ayaş yolunda suya gömülen araçlarda bulunan bazı vatandaşlar, kepçelerle kurtarıldı. Otobüsün içinde mahsur kalan yolcular küfürler ederek isyan etti.
Hemen her yağmurda sular altında kalan Ankara, yine sele teslim oldu. Hareket halindeki bir otobüs ansızın sular içinde kalınca yolcular panik içerisinde küfretmeye başladılar. İşte o dakikalar.