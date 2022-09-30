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Teknoloji Edi Rama: Bayraktar TB2'ler çok yakında hizmete girecek
Teknoloji

Edi Rama: Bayraktar TB2'ler çok yakında hizmete girecek

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesinin Türkiye'den satın almak için anlaştığı "Bayraktar TB2 SİHA'ların çok yakında hizmete gireceğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 20:53:00 -
Edi Rama: Bayraktar TB2'ler çok yakında hizmete girecek

Türkiye'den Bayraktar insansız hava araçları alacaklarına dair daha önce yaptığı açıklamaya değinen Edi Rama, bu SİHA'ların çok yakında hizmete gireceğini bildirdi.

6 milyon dolarlık uydu hizmeti sözleşmesi imzalandı

Rama'nın da katılımıyla Arnavutluk Ulusal Sivil Savunma Ajansı ve "Satellogic USA Inc" şirketi arasında ülkenin savunma ve güvenlik alanında gelişmiş teknolojilerle gözlemlenmesi için 6 milyon dolar değerinde uydu hizmeti sözleşmesi imzalandı.

Rama, buradaki konuşmasında, uydu ile birçok alanda olup biteni gözlemleme imkanına sahip olacaklarını, uyduların fırlatılmasıyla yasaların uygulanması, yolsuzlukla mücadele, devletin güçlendirilmesi gibi konularda farklı bir çağa gireceklerini belirtti.

Rama, "Bu uyduları çok yakında dronlar takip edecek. Yeni gelişmeler doğrultusunda bunları tamamlamaya ve silahlı dron almaya karar verdik. Tabii ki silahlı dronlar teröre veya potansiyel bir düşmana karşı aşırı durumlar içindir. Ancak bu dronların, uydularla uyumlu olarak bir dizi tamamlayıcı işlevi bulunuyor." dedi.

Savunma Bakanı Niko Peleshi de sözleşmenin ülke topraklarının gözlemlenmesi, uydu hizmetinin kullanımı için teknik ve profesyonel kapasitelerin geliştirilmesi, coğrafi bilgi sisteminin işlenmesi gibi farklı konularda "Albania-1" ve "Albania-2" olarak adlandırılan iki uydunun 3 yıllığına kullanımını içerdiğini söyledi.

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